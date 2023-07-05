Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında sozlesmeli olarak çalışan sosyolog unvanındaki arkadaşları ilgilendiren bir sorum olacaktı. Son imzaladiginiz sözleşme ücretiniz ne kadardı acaba ? Asdep sosyolog olarak atandim, evrak teslim sonucunu bekliyorum. Bu yapılan %17.55 ve 8072 tl'lik zamla birlikte maaşlar ne kadar oldu ? Bilgisi olan arkadaşlar buradan ya da özelden yazarlarsa çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında sozlesmeli olarak çalışan sosyolog unvanındaki arkadaşları ilgilendiren bir sorum olacaktı. Son imzaladiginiz sözleşme ücretiniz ne kadardı acaba ? Asdep sosyolog olarak atandim, evrak teslim sonucunu bekliyorum. Bu yapılan %17.55 ve 8072 tl'lik zamla birlikte maaşlar ne kadar oldu ? Bilgisi olan arkadaşlar buradan ya da özelden yazarlarsa çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.