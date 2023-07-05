KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Temmuz 2023 14:36
Asdep
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında sozlesmeli olarak çalışan sosyolog unvanındaki arkadaşları ilgilendiren bir sorum olacaktı. Son imzaladiginiz sözleşme ücretiniz ne kadardı acaba ? Asdep sosyolog olarak atandim, evrak teslim sonucunu bekliyorum. Bu yapılan %17.55 ve 8072 tl'lik zamla birlikte maaşlar ne kadar oldu ? Bilgisi olan arkadaşlar buradan ya da özelden yazarlarsa çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

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