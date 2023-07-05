Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 14:37
Seyyanen Zammın Bir Yıllık Farkı ve Bilançosu.

Ey Romalılar, Britanyalılar, Rohanlılar, Gondorlular. Orta Avrupa ve Orta Dünyanın kadim halkları. Selam olsun hepinize. Size de selam öğretmenler.

Seyyanen zam aldık şükürler olsun. Başından beri seyyanen zammı savunan aklı selim yoldaşlar, kardeşler. Gelin matematiğin, bilimin ışığında aydınlanalım, ısınalım.

Bilirsiniz sayılarla aram iyidir. Çarpım tablosunu ikinci sınıfta ezberlediğim için öğretmenden aferin bile almışlığım vardır ama bununla övünmek istemiyorum şu an. Özelden tebrik edebilirsiniz.

Kağıt ve kalemleri aldıysanız hadi başlayalım. İşte sır gibi sakladığım menemen tarifi. Şaka. Şaka.

Efendim girişi Biraz uzattıktan sonra mevcut hesaplamanın bir sınıf öğretmenine göre olacağını bildirmek isterim.

Önceliklike %17+ 8000 liralık zamla haziran ayında almış olduğum 13500 liralık maaşımın 15870 liraya; üzerine eklenen seyyanen zamla da 23 bin 850 lira civarına çıktığını belirtmek isterim. Hayırlı uğurlu olsun.

Eğer seyyanen zam yapılmasa ve oransal artış yapılsa idi bu rakama ulaşmak için %77 zamma ihtiyaç duyacaktım. Bu rakamı unutmayın lütfen.

Efendim bir sınıf öğretmeni 36 hafta üzerinden haftalık 20 saat ek ders ücreti alır. 60 liradan bu rakam yıllık 43200 lira eder. %17 lik artışla bu rakam yıllık 50500 liraya ulaşır.

Eğer oransal zam yapılsa idi bu rakam 76460 liraya ulaşacaktı. Yıllık 25960 lira oransal zam gelmediği için ek ders üzerinde cebimize girmeyecek demektir bu.

Efendim uzmanlık tazminatı alan ben gibi öğretmenlerin 2400 lira uzmanlık tazminatı oransal zam gelseydi 4248 liraya çıkacaktı. Ancak %17'lik zamla beraber bu rakam 2825 liraya çıkacak. 4248 liraya çıkmadığı için yıllık 17070 lira cebimize girmeyecek.

Sadece ek ders ve uzmanlık tazminatı ile yıllık 45 bin kadar kaybımız olacak. Diğer yansımayacak tutarlarla birlikte kaba bir hesapla yıllık 1800 dolar civarı bir para cebimize girmeyecek. Dolara niye çevirdim? Çünkü bu seyyanen zam gelecek senelerde ek dersi ve tazminatı etkilemeye devam edecek.

15 yıl çalıştım. Bir 15 daha çalışacağım. Aylık 1800 dolardan. Aşağı yukarı 27-30 bin dolar bir rakam eder. Onu da bugün edeceği rakam üzerinden görmek isterseniz 750 bin - 800 bin lira arası.

Seyyanen zam gerektiren durumlardan cebinize girmeyen parayı hesaplamıyorum. Onu gönlünüzden ne koparsa ekleyebilirsiniz. :)

Maaşımızı arttıran Reisimize sonsuz teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun.


braveheart1234
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 14:43

Güzel özet. Emeği geçenlerin eline sağlık ALKIŞ!


Kagiş
Müsteşar
05 Temmuz 2023 14:51

Çok şükür bugünleri de gördük efendim! Arz ederim.))


Kuskusuz
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 14:54

Teşekkür ederiz hocam. Artık huzur içinde ağzımı açıp gözümü yumarım...


Nakahella
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:57

Bunu anlayabilen bir memur kitlesi olsa zaten bu durumda olmazdık. Ne anlatıyor bu artmış işte maaşlar diyerek eksi basarlar sana rahat ol. :)

Kagiş, 23 dk. önce

Çok şükür bugünleri de gördük efendim! Arz ederim.))


235U
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 14:58

Ben artık çokta konuşacak bişey bulamıyorum. Geçen ay dsi şoför alımı yaptı işçi kadrosuna. istifa edip gideyim dedim. Başvurdum. tüm şartlar tutuyor sandım

sistem uyarı verdi:

YÜKSEK ÖĞRENİM MEZUNU OLDUĞUNUZ İÇİN BAŞVURUNUZ KABUL EDİLMEMİŞTİR.

Ah şu diplomalar, bir tanesi bela olmaya yetmiyormuş gibi 5 tane toplamışım....

diğer yandan,

Aklım hala üniversite mezunu neden şoförlük yapamasın sorusuyla meşgul.

Daha iyi sürerdim belki?

kamu kurumları işçiliğe geçiş sınavı açmalı

isteyen üniversite diplomasını iptal edebilmeli

bu nedir yaw bir defa okuyorsun ömür boyu kurtulamıyorsun o diplomadan.... Allah kahtetsin.


braveheart1234
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 15:06

Ben olsam zam yapmam aslında. Ne gerek var?


muallim_34
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 15:09

Arkadaş demiş ki....

Seyyanen olmasa yüzde 77 oransal zam alacaktım enderdim artacaktı..

Hayal aleminde yaşayan zat..

Yüzde 77 zammı rüyanda görürdün.

En fazla 25 veya 30 alırdık.

Düşük maaslilar fazla yüksek maaslilar az alsın diye seyyanen verildi.

Kim istemez yüzde 77 zammı..

Hayal aleminden real alemine gel..

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