Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 14:44
Sözleşmeli personel ve Seyyanen Zam

Kuruma 6 ay önce başlamış brüt maaş üzerinden net maaş alan herhangi bir ek ödeme almayan sözleşmeli personelin maaş hesabı ve zam oranı ne olacak bilgisi olan var mı ?

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