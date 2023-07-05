Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 14:47
Seyyanen 8077'nin Kesintiler Sonrası 5600 Civarına Düşmesi

8077 olarak açıklanan seyyanen zamdan mutemetlerin hesabına göre elimize 5600 civarında geçeceği bilgileri var. Maaş tabanına eklendiğinden ekstra vergi dilimi, emekli keseneği ve belirttikleri daha birçok ayrı kesinti mevcutmuş. Bu konuda bilgi sahibi olan biri var mı acaba ?


Ddevran
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 14:48

Sallamışlar hocam yok o kadar.


Kocareis0685
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:58

O zaman en düşük 22nin altına düşer bin kere söylendi net 22 bin diye


Arizonalı
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:05
Net 8077 kardeşim okuman yazman yokmu

eshil86
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:06

Mantıklı. Yalnız maaş tabanı 6800 den 15 bine çıkıyor böyle. Maaş tabanları da direkt vergi dilimine giriyor. Ocakta %15 lik dilimden başladık, şimdi %20 lik dilimdeyiz. Böyle olunca bir iki ay içinde sıradaki dilim %27 ye çıkacağımızdan epey bi düşüş de olacağı muhakkak oradan.

Kocareis0685, 16 dk. önce

O zaman en düşük 22nin altına düşer bin kere söylendi net 22 bin diye

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