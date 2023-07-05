Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 14:48
işçiye verilen gece çalışana %8 ve fazla çalışma ücretine %70 i ve ikramiye tediyeleri bizde istiyor
işçiye verilen gece çalışana %8 ve fazla çalışma ücretine %70 i ve ikramiye tediyeleri bizde istiyoruz

AkıncıBeyi54
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:53
devlet evlatları arasında ayrım yapmaz öze kamuda çalışan özell güvenlik 35 alıyorken polis memurunun daha az kazanması hayatın olağan akışına aykırıdır memuru üzer devletimiz var olsun karın tokluğunada çalısırız para yoksa kimseye vermesinler işçiye özel güvenliğe polisten fazla maaş vermek üzücüdür

AkıncıBeyi54
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:58
Devlet millet menfaati için can alıp can veren polisler özel güvenlikten emniyette çalışan işçiden az almamalılar çaycı kardeşimiz bizden emniyet müdürlerimizden fazla kazanıyorlar telafi edilmelidir mesele paradan öte itibardır hiyerarşik gurur meselesidir

mirzaekinc
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:02

Ben de istiyorum ben de:)

Toplam 3 mesaj

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