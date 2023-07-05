Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 15:06
8 bin 77 + % 17.55

Bu şekilde olması iyi mi kötü mü oldu bilemedim.


izzetpasa
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:19

% 17.55+8 bin 77 olması gerekmiyor mu?


Mastakillah78
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:21

Civciv reyiz selam :)


memur033
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:24
Hocam %17 üstüne refah payı olacakmı yokda %17 mi sadece

civciv kız
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 16:31

selam hayırlı günler olsun inşAllah

Mastakillah78, 33 dk. önce

Civciv reyiz selam :)


cetek
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:34

yüzde 87 + 1755 seyyanen olsaydı

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKariyer Uzmanları Tek BaşlıkMemur maaş zam teklifi Meclis'te! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen artış yapılacakYeşil pasaportSeyyanen 8000 maaş farkiİşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.YÖK Başkanı Açıkladı! "Akademik Zam"8000nin ocaktaki akıbetiVakıfbank nakit avans limitini azaltmış

Sözlük

kadınlarda evde kalma yaşı 6 imrahor 3 editörlerin yetkileri 3 Behram 1 Ayranla dürümün aynı anda bitmesi 1 ela leose 1 sıkılmak 2 dolunay 1 hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 4 menemen 2

Son Haberler

Ege Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanlarıEkonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarıAraştırma görevlisi/ Profesör maaşı ne kadar olacak?İşte zamlı memur maaşlarıEn çok satılan otomobiller açıklandı: İşte Togg'un ilk beş aydaki performansı

Editörün Seçimi

İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye