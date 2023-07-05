Cumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?

Ayrıca şunu da ekleyelim okadar okulu boşa okuduk o kadar yıl boşa kpss çalıştık ve şuan o kadar sorumluluğu boşa alıyoruz...

Ayrıca şunu da ekleyelim okadar okulu boşa okuduk o kadar yıl boşa kpss çalıştık ve şuan o kadar sorumluluğu boşa alıyoruz...

Esen0646, 30 dk. önce Saçmalamayın milim milim hazırlanmış zammın değişeceğine mi inanuyorsunuz değişse ne kadar değişecek yüksek maaş alan kritik görevde olanlara ekstra mi verecekler güldürmeyin işçiye zam verirken kesenin ağzını açan hükümet memura gelince cebine akrep giriyor boşuna beklentiye girmeyin işçilerden düşük maaş almaya devam...