Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 15:07
Cumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?

Dikkat ederseniz sayın Cumhurbaşkanı işçi zammının açıklama toplantısında oradaydı. Peki memur zammını neden bizzat açıklamadı?


mıcheal owen
Memur
05 Temmuz 2023 15:13

Artık o toplara girmiyor


Yekmaleli
Memur
05 Temmuz 2023 15:14
Memnuniyet sıfır kaldıki memur kesimini sevmiyor zoraki zamma açıklama dahada zoruna giderdi

Devir Kötü
Şef
05 Temmuz 2023 15:15

Genelde müjdeleri açıklıyor


Testere Necmi
Yasaklı
05 Temmuz 2023 15:57
Bence dokunuş yapacak kendini ona saklıyor reyisim

oflurecep
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 16:19

Ocak zammı gibi birşey olabilir diyorsun yani :) , pek ihtimal olmasa da neden olmasın.

Testere Necmi, 57 dk. önce
Bence dokunuş yapacak kendini ona saklıyor reyisim

Devir Kötü
Şef
05 Temmuz 2023 16:23

Bu nasıl bir umuttur ya, ben de istiyorum bundan :)

oflurecep, 35 dk. önce

Ocak zammı gibi birşey olabilir diyorsun yani :) , pek ihtimal olmasa da neden olmasın.


Esen0646
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 16:24
Saçmalamayın milim milim hazırlanmış zammın değişeceğine mi inanuyorsunuz değişse ne kadar değişecek yüksek maaş alan kritik görevde olanlara ekstra mi verecekler güldürmeyin işçiye zam verirken kesenin ağzını açan hükümet memura gelince cebine akrep giriyor boşuna beklentiye girmeyin işçilerden düşük maaş almaya devam...
Testere Necmi, 57 dk. önce
Bence dokunuş yapacak kendini ona saklıyor reyisim

Mastakillah78
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:24

2.5 puan daha ilave olsa kötü mü olur ?


Esen0646
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 16:27
Ayrıca şunu da ekleyelim okadar okulu boşa okuduk o kadar yıl boşa kpss çalıştık ve şuan o kadar sorumluluğu boşa alıyoruz...
Esen0646, 30 dk. önce
Saçmalamayın milim milim hazırlanmış zammın değişeceğine mi inanuyorsunuz değişse ne kadar değişecek yüksek maaş alan kritik görevde olanlara ekstra mi verecekler güldürmeyin işçiye zam verirken kesenin ağzını açan hükümet memura gelince cebine akrep giriyor boşuna beklentiye girmeyin işçilerden düşük maaş almaya devam...

vdtmlr
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 16:27

Nasıl buçukçular, keyifler yerinde mi, eğleniyor muyuz!?

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