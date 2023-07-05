Seçime dua edin yoksa zam mam olmazdı

Bu ülkede seçime kadar zammı gıdım gıdım veren hükümet bir anda çarpılmış gibi bu zammı veriyorsa Bol bol dua edelim 2 senede bir seçim olsun

Bu ülkede seçime kadar zammı gıdım gıdım veren hükümet bir anda çarpılmış gibi bu zammı veriyorsa Bol bol dua edelim 2 senede bir seçim olsun