Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 15:17
Seçime dua edin yoksa zam mam olmazdı
Bu ülkede seçime kadar zammı gıdım gıdım veren hükümet bir anda çarpılmış gibi bu zammı veriyorsa Bol bol dua edelim 2 senede bir seçim olsun

turkeli1048
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:58

Seçileceğine emin olsalardı zaten vaadde bulunmazlardı.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKariyer Uzmanları Tek BaşlıkMemur maaş zam teklifi Meclis'te! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen artış yapılacakYeşil pasaportSeyyanen 8000 maaş farkiİşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.YÖK Başkanı Açıkladı! "Akademik Zam"8000nin ocaktaki akıbetiVakıfbank nakit avans limitini azaltmış

Sözlük

menemen 2 imrahor 3 hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 4 editörlerin yetkileri 3 uzay üssü 2 baba evi 2 nohut 2 Araba markalarının hemen her hafta zam yapması 4 yüzünden geçen gölge 2 maaş konusuna temizlik işçisinin memura tur bindirmesi 2

Son Haberler

Ege Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanlarıEkonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarıAraştırma görevlisi/ Profesör maaşı ne kadar olacak?İşte zamlı memur maaşlarıEn çok satılan otomobiller açıklandı: İşte Togg'un ilk beş aydaki performansı

Editörün Seçimi

İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye