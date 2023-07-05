Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 15:22
Zam nasıl olacak
Önce seyyanen eklenip mi yoksa yüzdesel+seyyanen mi net bilgi var mı

ist-edeb34
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 15:24

önce 17.55 sonra 8000 seyyanen aksini hiç yaparlar mı


leonidas_cog
Şef
05 Temmuz 2023 15:36

Zaten içerikte belirtmişler 22017 TL mi ne, haliyle önce 17.5 sonra 8k

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