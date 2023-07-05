Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 15:25
gelir vergisi oranları

peki,maaşlar arttı...%15 ve %20 ye girdiğimiz vergi toplamları ne zaman artacak? bu konu önemli çünkü...çünkü sabit kalırsa hemen %20 ye ,,bi kaç ay sonrada %27 ye girip bayağı bir para cepten çıkacak gibi...


Kagiş
Müsteşar
05 Temmuz 2023 15:28

)))) Bu arada şahlanan emeklilerimize de selamm olsunn!))


ziya64
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 16:45
Var mı bilgisi olan?
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