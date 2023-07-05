Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 15:27
Maaş hesaplama ne zaman yayınlanacak

Bir an önce yüksek maaşımı görmeye can atıyorum :)) çok mutluyum :))


wiseelit
Şef
05 Temmuz 2023 15:29

sevişince mutlu olan k****** çalışanı gibisin


Pelinin
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 15:30

Şimdi ben bu şerefsize ne yanıt yazayım?


dostar
Memur
05 Temmuz 2023 15:31

sen ona aldırma

Pelinin, 1 saat önce

Şimdi ben bu şerefsize ne yanıt yazayım?


Arizonalı
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:32
Yayınlandı

celikhalit8
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 15:32

Yayınlandı haberin yok mu?


Pelinin
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 15:39

Bu forumun editörleri uyuyor mu acaba bu mesajı silmiyorlar


Pelinin
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 15:40

Görmedim robotu


Pelinin
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 15:54

Savcılığa hakkınızda suç duyurunda bulunucam, durup dururken sosyal medya aracılığı ile hakarette bulundunuz, üstelik maaş zammına sevindiğim için, artık hakkınızda hangi suçtan dava açılır orasını bilemem

wiseelit, 1 saat önce

sevişince mutlu olan k****** çalışanı gibisin


Pelinin
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 15:55

Mrsleğinizden atıldığınızda bakalım nerde çalışırsınız

wiseelit, 1 saat önce

sevişince mutlu olan k****** çalışanı gibisin


Testere Necmi
Yasaklı
05 Temmuz 2023 15:56
Sg dalyarak
wiseelit, 1 saat önce

sevişince mutlu olan k****** çalışanı gibisin


eS'e
Memur
05 Temmuz 2023 16:02
O kendini belli etmiş zaten,görme öğretmenim..
Pelinin, 1 saat önce

Şimdi ben bu şerefsize ne yanıt yazayım?

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