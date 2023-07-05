Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 15:28
Bu KBS denilen sistem ne zaman açılır anlayan var mı?

ekders dediğimizde kbs kapalı diyorlar. ekders döneminde kbs kapatmakta ki amaç nedir anlayan bilen var mı? hadi vardır bir iş yaparsın iki üç saat açarsın 3 gündür neyi yapıyorsunda kapattın sistemi??? ah ulen şu düzen elimde olacak bu at koşturanları sallayacaksın meydanda işini yapmayanlar kafasına göre iş yapanlar bu kadar rahat takılıyor mu göreceksin de.


ahmet demir7307
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:57

yok mu anlayan


ahmet demir7307
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:52

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