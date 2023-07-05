Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 15:30
Öğretmen, Memur Emeklisi Zammı Sadece 17,55

Kendi 17,55 + 8077 seyyanen artışıma üzülürken buna ne demeli bilmem. Yarın öbür gün bizler de emekli olacağız. Zaten düşük olan emekli maaşları bu sözde artış ile rezalet hale geldi. Sanırım devlet, memur emeklilerini açlıkla öldürüp nüfusu gençleştirme politikası güdüyor.


Arizonalı
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:32
Ayrı zam yapılacakmış, 11000 civarı

eshil86
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:34

Umarım öyle olur da hiçbir yerde öyle geçmiyor. Bakan konuşmasını dinlediğimde de olmadığı anlamı çıkıyor. Bi kaynağınız var mı bu konuda acaba

Arizonalı, 1 saat önce
Ayrı zam yapılacakmış, 11000 civarı

Kagiş
Müsteşar
05 Temmuz 2023 15:59

Yapılır yapılırrr!)))) Televizyonda konuya dair en ufak bir açıklama dahi yok! Dolaptan soğuk bir su vereyim hemen!

Arizonalı, 1 saat önce
Ayrı zam yapılacakmış, 11000 civarı

Arizonalı
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:06
Kulis var bekle gör
eshil86, 1 saat önce

Umarım öyle olur da hiçbir yerde öyle geçmiyor. Bakan konuşmasını dinlediğimde de olmadığı anlamı çıkıyor. Bi kaynağınız var mı bu konuda acaba

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Sözlük

menemen 2 Emgek eginde kalmas. 1 aygır 1 maaş konusuna temizlik işçisinin memura tur bindirmesi 2 özlemek 2 bir kitabın birden fazla okunması 2 mide ağrısı 1 Bugün olanlar 1 kıskandırmak 2 Ayranla dürümün aynı anda bitmesi 1

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