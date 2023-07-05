Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 15:31
memursen e bir alkış alalım

memursen i tebrik etmeden geçemeyeceğim... temizlik işçisinin mühendisten fazla aldığı sisteme kavuşturdu ülkeyi... üyelerinide ayrıca tebrik ediyorum...


alibrtc
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 15:38

HALA O SENDİKAYA SIKI SIKIYA BAĞLI ADAMLAR DOLU BURADA


izzetpasa
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:15

bu maaş zammında çok emekleri geçti bastırdıkça bastırdılar(!)


eriyenmaaşım
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:16

şöyle yarım yarım alkış, buçuk buçuk...

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