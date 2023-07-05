Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 15:34
Maaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok
Bu fark güme gitmiş

bulaşşıkk
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:35

Açıklamada 1 temmuzdan itibaren diyor nasıl gidiyor?


hugo.almeida
Müsteşar
05 Temmuz 2023 15:35

Robotta zaten olmuyordu diye hatırlıyorum ben? Oluyor muydu?


ferrari75
Şef
05 Temmuz 2023 15:39

Yasa teklifinde 1 Temmuzdan geçerli diyor. Benim asıl kafamı kurcalayan 1 Temmuzdan geçerli denmeyip 1 Temmuz-31 Aralık denmesi. Bu durumda yılbaşından sonrası muamma. Güncellenecek olması nedeniyle diye düşünülebilir ama zaten katsayıya bağlanmış. Yani doğrudan 8000 TL denmemiş. Fazla paranoyak bulabilirsiniz ama umarım kelime oyununa kurban gitmiyoruzdur.


Lalo Salamanca
Memur
05 Temmuz 2023 15:44

13.maddede seyyanen zammın 15 temmuzda yürürlüğe gireceği yazıyor yani seyyanenin maaş farkı yok


celikhalit8
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 15:48

14 günlük maaş farkı 1865 lira şeklinde yazıyor.

Seyyaneni hesaba katmadan yazmışlar.

Yasa teklifinde 1 temmuz yazıyor. 15 temmuz diyen arkadaşlar vardı. Ben mi göremedim acaba?

Ferrari75 kullanıcı adlı arkadaşın bahsettiği 31 aralık ibaresine ben de takıldım. Belki 1 Ocak itibariyle yapılacak yeni düzenlemeleri kastetmiştir.

hugo.almeida, 1 saat önce

Robotta zaten olmuyordu diye hatırlıyorum ben? Oluyor muydu?


Arizonalı
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:48
Gir bak kardeşim
bulaşşıkk, 1 saat önce

Açıklamada 1 temmuzdan itibaren diyor nasıl gidiyor?


ferrari75
Şef
05 Temmuz 2023 15:52

Yürürlük maddesinde sözkonusu maddenin yürürlük tarihi 15 Temmuz olarak belirtilmiş.


Hakancigersoken
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:28
Yok
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