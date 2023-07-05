Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 15:36
kamu kurumalrında 1 yıldan az süreli çalışanlar 8077 tl seyyanen zammı alamayacak mı?

MADDE 13

bu madde bunu mu anlatıyor? "bir yıldan az süreli çalışanlar, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar, proje süreleriyle sınırlı olarak veya geçici mahiyetteki işlerde çalışanlar ve ücretleri 2914 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre belirlenenler ile mevzuatı uyarınca ücretleri özel olarak belirlenen diğer yabancı uyruklu çalışanlar hariç olmak üzere"


civciv kız
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 15:37

malesef onlar kapsam dışı onlar sadece %17.55 alacak


sadecememuruz
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:39

bu ciddi mi ? benim ne farkım var ben evekira veriyorum 10 senelik memurda kira veriyor ben yiyorum 10 senelik memurda veriyor. size yemin ederim eğer bu ay bana seyanensiz yatarsa cimere soru oluştururum gelen cevaba görede istifamı basar giderim


flashget
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 15:40

geçici çalışanlardan bahsediyor orada. tam zamanlı memur iseniz 1 günlük de olsanız alırsınız.


civciv kız
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 15:41

sen kaç senelik memursun ki

sadecememuruz, 1 saat önce

bu ciddi mi ? benim ne farkım var ben evekira veriyorum 10 senelik memurda kira veriyor ben yiyorum 10 senelik memurda veriyor. size yemin ederim eğer bu ay bana seyanensiz yatarsa cimere soru oluştururum gelen cevaba görede istifamı basar giderim


sadecememuruz
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:41

9 aylık memurum fakat ben kadrolu olarak atandım şuan aday memur olarak çalışıyorum.

civciv kız, 1 saat önce

sen kaç senelik memursun ki


kim bu adam
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:43

durum şu aslında mesela tüik de 1 ocak ile 29 aralık arası 4b sözleşmeli personel alıyor anketör olarak normal memurdan 400 tl düşük maaş alıyorlardı. bunu soruyorum aslında

flashget, 1 saat önce

geçici çalışanlardan bahsediyor orada. tam zamanlı memur iseniz 1 günlük de olsanız alırsınız.


civciv kız
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 15:43

öyle desene aday memursan size 4000 tl seyyanen zam verilecek

sadecememuruz, 1 saat önce

9 aylık memurum fakat ben kadrolu olarak atandım şuan aday memur olarak çalışıyorum.


FTH1448
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:43
Geçici personeli diyo sen alırsın sıkıntı yok
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