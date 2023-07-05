4 GRUP OLAN 12/36 NASIL ÇALIŞILIYOR

Çakma çalışan ile 4 grup çalışan nasıl aynı maaşı alır aklım almıyor, dünyada Türkiye de polisten başka örneği olan var mı

Çakma çalışan ile 4 grup çalışan nasıl aynı maaşı alır aklım almıyor, dünyada Türkiye de polisten başka örneği olan var mı