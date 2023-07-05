Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 15:37
4 GRUP OLAN 12/36 NASIL ÇALIŞILIYOR

AŞAĞADAKİ ÇALIŞMA ŞEKLİNDEN FARKLI ÇALIŞAN VARMI

10 gündüz 10 gece.

gündüzden geceye 48 saat izin

geceden gündüze 24 saat izin

7 gün gündüz 7 gün gece çalışanı da duydum

Not: ben çakma 12/36 çalışıyorum.

cevap verene şimdiden teşekkür ederim.


emir mehmet
Şef
05 Temmuz 2023 16:07
Çakma çalışan ile 4 grup çalışan nasıl aynı maaşı alır aklım almıyor, dünyada Türkiye de polisten başka örneği olan var mı

yatanpolis
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:11
Kocaeli çalışıyor 12/36 1+1

kolaylastir
05 Temmuz 2023 16:12

kaç gün gündüz kaç gün gece. ve gündüzden geceye geçerken kaç saat istirahat ediyor biliyor musunuz. bilgilendirirseniz memnun kalırım

yatanpolis, 44 dk. önce
Kocaeli çalışıyor 12/36 1+1

yatanpolis
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:39
5 gun gündüz 1+1 gunduzden sonra 48 gecede de ayni 1+1 sabah 8 aksam 19 geceden gunduze dönüşte 24
kolaylastir, 43 dk. önce

kaç gün gündüz kaç gün gece. ve gündüzden geceye geçerken kaç saat istirahat ediyor biliyor musunuz. bilgilendirirseniz memnun kalırım

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararıİstihdam listesi açıklayan illerTemmuzda Emekli olacak polis maası ne olurMaaş farkı Trafik polisi bayram taltifi yatacak miSEYYANEN 8 BİN TEMMUZ POLİS MAAŞI TAHMİN ANKETİZamlı maaşlar temmuz maaşına yetişecek miDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerGenel atama eş durumu sonuç eksik evrak yardım :(

Sözlük

hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 4 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 5 saplantı 1 şu an çalan şarkı 3 psikolojik hastalıkların nedeni 3 nebukadnezar 1 çizgili pijama 1 yazım yanlışı 3 maaş konusuna temizlik işçisinin memura tur bindirmesi 2 baba evi 2

Son Haberler

Ege Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanlarıEkonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarıAraştırma görevlisi/ Profesör maaşı ne kadar olacak?İşte zamlı memur maaşlarıEn çok satılan otomobiller açıklandı: İşte Togg'un ilk beş aydaki performansı

Editörün Seçimi

İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye