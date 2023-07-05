Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 15:39
Maaş robotu

Maaş robotu güncellenmiş arkadaşlar


gariba
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:45

maaş robotu yanlış hesaplamış. 17,78 yok içinde


tekgöz
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 15:46

Ek göstergeyi de eklememiş


kpsscalisangenc
Şef
05 Temmuz 2023 15:48

bana 23.677 demiş ama yanlış gibi.

Benim maaşım 12.001 lira gerçekte 12.000*1.175+8077=22.178 ediyor.


Testere Necmi
Yasaklı
05 Temmuz 2023 15:48
14 günlük fark 17.55 üzerinden veriliyor durmak yok yola devam

tekgöz
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 15:49

14 günlük maaş farkı ve sendikayı çıkarınız. üzerine ek göstergeyi ekleyiniz. sizin ağustos maaşınızı çıkarır.

kpsscalisangenc, 1 saat önce

bana 23.677 demiş ama yanlış gibi.

Benim maaşım 12.001 lira gerçekte 12.000*1.175+8077=22.178 ediyor.


tekgöz
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 15:52

seyyanen neden 8138 gösteriyor arkadaşlar


tekgöz
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 15:53

Tabi ek göstergeyi de eklememişler.

tekgöz, 1 saat önce

14 günlük maaş farkı ve sendikayı çıkarınız. üzerine ek göstergeyi ekleyiniz. sizin ağustos maaşınızı çıkarır.

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