ali yalçın istifa

Niye etsin ki arkadaş. baba çıktı istemini söyledi bu enflasyonu ek olarak verin diye hükümet vermedi. Kral görevini yaptı biz razıyız

Niye etsin ki arkadaş. baba çıktı istemini söyledi bu enflasyonu ek olarak verin diye hükümet vermedi. Kral görevini yaptı biz razıyız