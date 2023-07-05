Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 15:41
ali yalçın istifa

artık istifa et yeter rezil ettin memuru.


EMRE YALCİN
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 15:50
Niye etsin ki arkadaş. baba çıktı istemini söyledi bu enflasyonu ek olarak verin diye hükümet vermedi. Kral görevini yaptı biz razıyız

izzetpasa
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:06

adamın cumhurbaşkanı en düşük memur maaşı 22000 olacak diye açıklama yaptığında haberi bile yoktu. bu zamda gram gayretleri olmadı. hatta ilk günler o kadar şaşırdı ki açıklama bile yapamadı. sende kalkmışsın görevini yaptı diyorsun.

(inşallah ironi yapmışsındır.)

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