Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 15:41
8000nin ocaktaki akıbeti

arkadaşlar ben 17bin maaş alıyordum yüzde 17,5la 20bin oldu maaş. seyyanenle 28bine çıktı.

şimdi ocak ayında zam yapılacağı zaman. 20bin üzerinden mi 28bin üzerinden zam verilecek. yani bu 8binlik zam 6 ay sonra ne olacak. ilk defa seyyanen zam alıyorum o yüzden pek bilgim yok. lütfen bilgisi olanlar aydınlatsın tahmin ve yorum yapacaklar yanlış bilgi verip insanları yanıltmasın. kesin olarak bilenler yazsın


togan1
05 Temmuz 2023 15:45

Şaka mısınız siz


dramati-kPCs
Şef
05 Temmuz 2023 15:47

Asıl sen şakamısın? Biliyorsan cevapla, bilmiyorsan sus. Önemli bir soru.

togan1, 1 saat önce

Şaka mısınız siz


karagülle
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 15:49

Adam güzel soru sormuş. Şaka yapmıyor. Diyor ki: Ocak ayında alacağımız oransal zamma 8000 tl dahil mi değil mi? Yani o 8000 tl hep sabit mi kalacak? Bilen varsa cevaplasın.


lalati
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 15:54

arkadaşım 8 senedir memurum ilk defa bu hükümetten seyyanen zam görüyorum daha önce karşılaşmadığım birşey. ve bundan sonraki prosüdür nasıl işliyor benim gibi birçok kişi bilmiyor. ha çok biliyorsan gel yaz buraya insanlara faydan olsun bari.

togan1, 1 saat önce

Şaka mısınız siz


volkanv38
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 15:56

28 üzerinden alacaksınız. 8000 tl lik ek ödeme memur maaş katsayısı çarpı 15.965 şeklinde verildiği için zam gelince bu tutara da gelecek.


göktürkyusuuf
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:57
"Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyannca ödenmekte olan veya mali ve sosyal haklann tespitinde esas alman aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun hesabında dikkate alınmaz." KANUN TEKLİFİNİN 13. MADDESİNDE BÖYLE YAZIYOR.

göktürkyusuuf
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:59
Maaş katsayısıyla çarpma işlemi sadece 8 bin liranın hesaplanması için kullanılacak. Maaş katsayısında bir değişiklik olmayacak.
volkanv38, 59 dk. önce

28 üzerinden alacaksınız. 8000 tl lik ek ödeme memur maaş katsayısı çarpı 15.965 şeklinde verildiği için zam gelince bu tutara da gelecek.


togan1
05 Temmuz 2023 16:02

Güzel soru mu?

Siz memur musunuz?

Hangi ödeme zam almadan aynı kalır?

karagülle, 1 saat önce

Adam güzel soru sormuş. Şaka yapmıyor. Diyor ki: Ocak ayında alacağımız oransal zamma 8000 tl dahil mi değil mi? Yani o 8000 tl hep sabit mi kalacak? Bilen varsa cevaplasın.


lalati
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 16:02

hocam diyelim ocakta yüzde 10 zam verildi.maaş 20bin +8bin seyyanen alıyorum. ocakta yüzde 10 gelirse maaşım nolacak

göktürkyusuuf, 56 dk. önce
Maaş katsayısıyla çarpma işlemi sadece 8 bin liranın hesaplanması için kullanılacak. Maaş katsayısında bir değişiklik olmayacak.

M Can
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 16:04

Komisyonda görüşülürken neler değişir bilinmez ama mevcut haliyle seyyanen veryoruz dedikleri 8.000 TL. ne emeklilik için etki ediyor , ne de 2023 Ocaktan sonra ne olacağı belli...

Saçma sapan işler yapılmış, laflar hep kafa karıştırıcı....


göktürkyusuuf
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:09
Herhangi bir ödeme unsurunun hesabında dikkate alınmaz diyor ama maaş katsayısıyla çarpıldığı için de artış olabilir. Ne yapacakları muamma.
lalati, 53 dk. önce

hocam diyelim ocakta yüzde 10 zam verildi.maaş 20bin +8bin seyyanen alıyorum. ocakta yüzde 10 gelirse maaşım nolacak


muhabbet_61
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 16:09

Değerli arkadaşlar seyyanen ek ödeme memur maaş aylık katsayısının 15965 ile çarpılması sonucu ortaya çıkıyor. Bazı arkadaşlar Ocak da bu değişmez demiş lakin ocakta yapılacak herhangi bir oransal zam memur aylık katsayısı o degistirecegi için ek ödeme tutarı değişecektir. Zira değişmemiş için memur aylık maaş.katsayisinin değişmemesi gerekir. Böyle bir durumda ocakta zamlı maaşlar.nasil oluşacak. Bir çok kalemde memur aylık katsayısı baz alındığı için bu 8 binde etkilenecektir


göktürkyusuuf
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:11
Doğru. Ben bunu hesaba katmamıştım. Teşekkür ederim bilgilendirme için
muhabbet_61, 46 dk. önce

Değerli arkadaşlar seyyanen ek ödeme memur maaş aylık katsayısının 15965 ile çarpılması sonucu ortaya çıkıyor. Bazı arkadaşlar Ocak da bu değişmez demiş lakin ocakta yapılacak herhangi bir oransal zam memur aylık katsayısı o degistirecegi için ek ödeme tutarı değişecektir. Zira değişmemiş için memur aylık maaş.katsayisinin değişmemesi gerekir. Böyle bir durumda ocakta zamlı maaşlar.nasil oluşacak. Bir çok kalemde memur aylık katsayısı baz alındığı için bu 8 binde etkilenecektir


izzetpasa
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:12

net bilgim olmamakla birlikte 8000 dahil olmalı


oflurecep
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 16:14

Burada sendika ön plana çıkacak. Dahil değilse bile, görüşmelerde eklenebilir.

Hele bordrolar çıksın daha net anlaşılacak olay, maaş robotu seyyanen ek kalem olarak eklenmiş. Bazen yanılabiliyorlar.


TahammülümYok
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:14
Konu ne benim gibi anlamayanlar için soruyorum. Ocakta güncel zamlı maaş üzerinden mi hesaplanacak yoksa seyyaneni saf dışı mı bırakacaz

Mastakillah78
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:17

Memur maaş katsayısı zam geldikçe gelen zam oranında güncellenir. Maaş katsayısı güncellendikçe bu miktarda değişecektir.


Makinatocu
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 16:18

8bin dahil olur tabiki de


keriminho86
Memur
05 Temmuz 2023 16:27

Temmuz ayında 28 bin lira alacaksın, diğer aylarda 20 bin lira alacağını mı düşünüyorsun. Aralık 15'te aldığın maaşın üzerine alacaksın Ocak zammını.

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