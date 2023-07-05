8000nin ocaktaki akıbeti

"Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyannca ödenmekte olan veya mali ve sosyal haklann tespitinde esas alman aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun hesabında dikkate alınmaz." KANUN TEKLİFİNİN 13. MADDESİNDE BÖYLE YAZIYOR.

"Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyannca ödenmekte olan veya mali ve sosyal haklann tespitinde esas alman aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun hesabında dikkate alınmaz." KANUN TEKLİFİNİN 13. MADDESİNDE BÖYLE YAZIYOR.