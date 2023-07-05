Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 15:56
Seyyanen zamı ayın 15inde alacak mıyız

?


casser1a
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 16:13
Yok 16yı 17ye bağlayan gece saat 11.59da yatacak, 12yi geçerse öbür aya kalır

Matece
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:30

Nasılsa verileni kabullendik hemen sendikalar neden susuyor acaba bir de herkes uzman öğretmen gibi maaş hesaplama yapılıyor yanlış algı olusturulmasin zaten 5 yıl olayı da kapandı çünkü biz öğretmenlerin herşeyi kabullendigini biliyorlar

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