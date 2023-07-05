Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 15:59
özel hizmet tazminatı

seyyanen zammın özel hizmet tazminatına bir faydası olacak mı, yoksa sadece %17 zam mı gelecek, maaş robotundaki özel hizmet tazminatına.


teknikerkgm
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:15
Sadece yüzde 17
Toplam 1 mesaj

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