Maaş mutemetliğinde çalışan birisi hesaplama yapabilir mi

Ben zabıt katibiyim geçen ay yatan maaş 12.422 icra kesintisi nedeniyle elime 9100 TL geçti geçen ay şimdi benim eşim çalışıyor sigortalı olarak 6.5 senelik katibim maaşım ne kadar olacak bu zamlarla birlikte ve maaş farkı ne kadar yatacak ayrıca sendika ücretine zam geldi mi bilgisi olan cevap verirse sevinirim teşekkürler

Ben zabıt katibiyim geçen ay yatan maaş 12.422 icra kesintisi nedeniyle elime 9100 TL geçti geçen ay şimdi benim eşim çalışıyor sigortalı olarak 6.5 senelik katibim maaşım ne kadar olacak bu zamlarla birlikte ve maaş farkı ne kadar yatacak ayrıca sendika ücretine zam geldi mi bilgisi olan cevap verirse sevinirim teşekkürler