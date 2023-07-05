Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 16:12
Adliye-Havuz Tayini-İlişik yazısı gelen var mı?

Adliyede görevli olup havuz tayini çıkan arkadaşlardan ilişik kesme yazısı gelen oldu mu?

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