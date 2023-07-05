Gel Lan Buraya!

Geçmiş günlerde ?doğalgazın bedava verilmesinden ötürü enflasyon paketinde sıfır fiyat gösterilmesi, bunun sonucu olarak da enflasyonun düşük çıkması, son olarak da bize daha düşük enflasyon farkı olarak yansıyacağı? üzerine bir başlık açılmıştı.

Afedersiniz ama birkaç karaktersiz çıkıp bu konuyu gündeme getiren arkadaşı terörist olmakla suçlamış, konuyu siyasete çekmişti. Neymiş ?enflasyon önemli değilmiş, nasıl olsa 22 bin olacakmış? falan filan.

Nerdesiniz lan? Gelin buraya. Ama sizde o onur, şeref nerede? Paralı k.pekler.