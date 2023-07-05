Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 16:15
14 Günlük maaş farkı?
8 bin seyanen zam dikkate alınacak mı? maaş robotunda alınmıyor gözüküyor sanki

volkanv38
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 16:18

alınmayacak çünkü zam 15.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak


mehmet230714
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:46

Seyyanen zam maaş farkına dahil değil


Aslantugg
Aday Memur
05 Temmuz 2023 16:49
Şeytanın aklına gelmezdi ama bunların aklına geldi.4 bin civarı kayıp var
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