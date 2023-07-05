Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 16:23
5510'a tabi memurun özel sektördeki hizmetlerinin birleştirmesi hk.

Arkadaşlar, özel sektördeki 1800 günlük hizmetim memuriyet hizmetim ile bütünleştirildi.

Hitap kısmına eklendi ancak ödemeye esas kademe ve derecem aynı kaldı, sadece dolduracağım prim gün sayıma fayda sağladı.

Bu hususla ilgili bir sorum olacak yaklaşık 5 yıl özel hizmetim + 1 yıl 7 ay kamu hizmetim ile hitap kısmı 6 yıl 5 ay oldu.

Hitap kısmında;

Toplam Hizmet : 6 yıl 5 ay 19 gün

Kıdem Aylığı Hizmeti : 1 yıl 7 ay 2 gün

Kazanılmış Hak Aylığı Süresi : 1 yıl 7 ay 2 gün

Emekli Keseneği Esas Aylığı Süresi : 6 yıl 5 ay 19 gün

Şimdi 3,5 yıl daha kamuda hizmet verdiğimde 10 yıl oluyor. Bu durumda yıllık iznim 20 gün değilde 30 gün üzerinden mi hak kazanmış olacağım.

Bu hizmet bütünleştirmesi yıllık iznime de fayda sağlamış olur mu?

Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar bilgi verirse, sevinirim.

Teşekkürler.

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