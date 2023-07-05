Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 16:47
22 ile tayin hakkında

Eşim İHL Meslek Dersi öğretmeni Gaziantep il merkezinde ve ilçelerinde bir tane bile okul açılmamış. Halbuki Nurdan?ı ve İslahiye ilçeleri deprem çok etkilendi bu ilçelerde hiç mi ihtiyaç yok hiç mi yakınını kaybettiği için tayin isteyen öğretmen olmadı. Gaziantep il merkezi Büyükşehir olmasına rağmen bu durum normal mi . Ağustos ayında yapılacak İller arası tayinde de böyle olur mu acaba .

Çok Yazılan Konular

Temmuz Zammı Beli oldu. 17.55 + 8.000 TLMüdüre okulun bahçesini temizlemem dedimMemura yeni kazık yükleniyorEk ders???%17,5 Zam Oranına Göre Yeni Taktik#Öğretmene34bintl22000 sözü verildikten sonra bu ülkede davalüasyon olduSeyyanen Zamma İhtiyaç Olmadığı GerçeğiTroller Ve TroliçelerNeyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

nohut 2 kelimeleri titizlikle seçmek 2 nebukadnezar 1 mide ağrısı 1 özlemek 2 aygır 1 harmanım ben harmanım 2 Emgek eginde kalmas. 1 şu an çalan şarkı 3 midyat 1

Son Haberler

Ege Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanlarıEkonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarıAraştırma görevlisi/ Profesör maaşı ne kadar olacak?İşte zamlı memur maaşlarıEn çok satılan otomobiller açıklandı: İşte Togg'un ilk beş aydaki performansı

Editörün Seçimi

İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye