Masa başı ile aynı parayı al, hala saç sakal kep selam desinler

Ya aslında meslek hiyerarşi mesleği ona sözüm yok.

Fakat sen polisi hem itibar olarak hem de maaş olarak madara et, toplumun gözünde küçük düşür ve özel güvenlikten bile kötü şartlara tabi ol hem de amirin sana kepin şöyle, sakalın şöyle, saçın şöyle diye üzerinde gereksiz ince detaylarda boğulsun.

Hem kendini, hem memuru sıkıntıya soksun.

Ne bileyim şu paraya artık hiyerarşi bile çekilmez.

Amir olan adam memurla iyi geçinse bu şartlar daha katlanabilir olur.

9/5 masa başı çalışan adam bunların yüzde 80 iyle uğraşmıyor. Ve aldığı para polisle aynı.

Tayin yok

Gurbet yok

İnsan gibi çalışma var

Bolca izin var

Daha ne diyeyim öldürdüler polisliği