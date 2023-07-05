Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 16:59
Aile (Eş Yardımı) İle İlgili

Ben İnfaz ve Koruma Memuru olarak görev yapmaktayım. Eşim polisliği kazandı ve şuanda 8 aylık eğitimde burada eşime harçlık olarak 2000 TL civarında bir miktar veriliyor. E-devletten baktığım zaman bordrosu yok ama sigortası polis okulu öğrencisi olarak yatırılıyor. Benim eş yardımını iptal ettirmem gerekiyor mu? Bu konuda kesin bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

İkm silah indirimMaaş farkı'na 8000 tl dahil değilAdalet Çalışanları Birlik Olma Vakti22 bin maaş Havuz tayinleri açıklandı Deprem bölgesi geçici görev yolluk ve harcırahlar ne zaman yatacak?İkm yeni maaş Mazeret tayiniİlişik Kesme Yazısı Sizce Ne Zaman Gelir?Gys mülakat

Sözlük

saplantı 1 midyat 1 hangi film karakterisin 4 Ayranla dürümün aynı anda bitmesi 1 analitik zeka 2 kenef 1 sıkılmak 2 müslüm gürses 3 bal kabağı 3 yazım yanlışı 3

Son Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda Kobani davası tartışmasıBorsa rekor tazelediBakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldıArdahan'da devam eden şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyorYağışlı hava geri geliyor

Editörün Seçimi

İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye