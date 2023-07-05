Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 17:01
4b resmi gün calışma

Merhaba 4b Güvenlik Görevlisi olarak çalışıyorum.

Resmi günler çalışma haftalık çalışma süresinden sayılırmı?

Resmi günde çalışan 4b Güvenlik Görevlisi yerine izin mi kullanır?

teşekkürler

Çok Yazılan Konular

4b'liye seyyaen yok sadece yüzdelik zam.Tayin vermiyorlar Süresiz Sözleşmelilere Kadro1 yıl dolmadan istifa etmekBekar destek personeli maaşı ne olur?Sözleşmeli memur olarak çalışırken merkezi atamada atanmakBecayiş Tek Başlık Tüm Kurumlarİş bilmeme ve sürekli oturma sorunugeçici görevlendirme bitimiBelediye eğitmen kadro

Sözlük

Behram 1 yumurta turşusu 3 hangi film karakterisin 4 etimek tatlısı 1 özlemek 2 Kuru soğan 3 sıkılmak 2 tamlayanla üretilmiş hayvan isimleri 2 maaş konusuna temizlik işçisinin memura tur bindirmesi 3 şu an çalan şarkı 3

Son Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda Kobani davası tartışmasıBorsa rekor tazelediBakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldıArdahan'da devam eden şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyorYağışlı hava geri geliyor

Editörün Seçimi

İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye