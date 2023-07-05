Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 17:02
Uzmanlık sadece 2900 lira olmuş.
Bizim değerimiz, farkımız bu kadar az mı. Seyyanen zam sonucu uzman öğretmen yeni başlayandan 3000 lira bile fazla almıyor. Yazık.

braveheart1234
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 17:06

Uzman değilim siz bu konuya hassasınız biliyorum. Ek ders ve uzman-baş öğrt. zammı cok dusuk kaldı.


Kuskusuz
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 17:07

Ohhh ohhhhh suyundan da falan filan...


Kagiş
Müsteşar
05 Temmuz 2023 17:55

Başlığı açan arkadaş, ekonomi için daha geçen övgüler düzüyordunuz hatta maaşlar şöyle olacak böyle artacak konusunda benimle tartışıyordunuz!? Şimdi verilen bu zamma niye şükretmiyorsunuz acaba!! Ne oldu şimdi, hayâl kırıklığına mı uğradınız!?))))

Eeee verdiniz yetkiyi, gördünüz etkiyi diyorum size!!? Hadi size eyii günlerr!)))

Kuskusuz, 1 saat önce

Ohhh ohhhhh suyundan da falan filan...


Kagiş
Müsteşar
05 Temmuz 2023 17:56

Hocam, yanlışlıkla size yazmışım. Kusura bakmayın!))

Kuskusuz, 1 saat önce

Ohhh ohhhhh suyundan da falan filan...


Kuskusuz
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 17:58

Bir an tereddüde düştüm acaba yaptım mi filan diye;))

Kagiş, 38 dk. önce

Hocam, yanlışlıkla size yazmışım. Kusura bakmayın!))


Kagiş
Müsteşar
05 Temmuz 2023 18:02

Başlığı açan arkadaş, ekonomi için daha geçen övgüler düzüyordunuz hatta maaşlar şöyle olacak böyle artacak konusunda benimle tartışıyordunuz!? Şimdi verilen bu zamma niye şükretmiyorsunuz acaba!! Ne oldu şimdi, hayâl kırıklığına mı uğradınız!?))))

Eeee verdiniz yetkiyi, gördünüz etkiyi diyorum size!!? Hadi size eyii günlerr!)))

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