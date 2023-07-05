Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 17:14
Dilemma :)

Hayır neden üzüldüğünüzü anlamıyorum bizim zaten maaşımız en düşük memur maaşı sayılır en fazla zammı biz aldık:) profesör olsanız doktor olsanız anlıycam:)) profesörle aynı zammı aldınız işte :))


Sanaylin
Aday Memur
05 Temmuz 2023 17:21
Ayni zamanda baska zamlar geldi. Mtv 3. Taksit eklediler yani zam eline ulasmadan vergilere gitti bile

Pelinin
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 17:25

Olsun ne olmuş arabanız var demek ki daha ne olsun

Sanaylin, 1 saat önce
Ayni zamanda baska zamlar geldi. Mtv 3. Taksit eklediler yani zam eline ulasmadan vergilere gitti bile

bulaşşıkk
Aday Memur
05 Temmuz 2023 17:29

Bu salağı alın burdan

Pelinin, 1 saat önce

Olsun ne olmuş arabanız var demek ki daha ne olsun


Sanaylin
Aday Memur
05 Temmuz 2023 17:48
:) komiksin

Pelinin
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 17:49

:) bencede komiğim

Sanaylin, 47 dk. önce
:) komiksin

Alex10alec
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 17:50

Avradım olsan 5 dakika seni kapımda tutmam boşarım kadının hanimefendisi amma bir başka oluyor trolluk kadınlara malesef hiç yakışmıyor

Pelinin, 1 saat önce

Olsun ne olmuş arabanız var demek ki daha ne olsun


Pelinin
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 17:51

Sen benim kocsm olsan seni hep kapıda tutarım gelene geçene havlarsın böyle :))

Alex10alec, 45 dk. önce

Avradım olsan 5 dakika seni kapımda tutmam boşarım kadının hanimefendisi amma bir başka oluyor trolluk kadınlara malesef hiç yakışmıyor


Kagiş
Müsteşar
05 Temmuz 2023 18:08

Bizim evdeki profesörün maaşı bile bu zamla 43-44 bini anca buluyor! Profesör olacağına lisans mezunu kaymakam ya da genel müdür oldun mu en az 50 bin lira alıyorsun!)) Selam olsun ahaliye

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