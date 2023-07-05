Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 17:20
Maaş farkı

Seyyanen verilen zammın 14 günlük farkı olacak mı?


aliriza46
Aday Memur
05 Temmuz 2023 17:26
Hayır maalesef

mervessn
Aday Memur
05 Temmuz 2023 17:26
Seyyanen zam 15 inden geçerli olduğu için verilmeyecek deniyor

secret.lifee
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 17:44

Kardeş emeklilere dağıtılan bayram ikramiyelerini hatta daha fazlasını 2. MTV ile geri alacaklar seyyanen zam farkını veriler mi sence. Kurumlar vergisini %20 den 25?e çıkartılır bankacılık finans faktoring sigortacılık sektöründekilerini 25?ten 30?a çıkarttılar bakın bu sene gelecek o araba sigortaları kaskoların fiyatları ne olacak herkes böyle ufak dilini yutacak Mehmet Şimşek böyle bir adam adamın politikası bu yani, vergi üzerine kurulu. Dua edin de yıl içerisinde ikinci kez alacaklari MTV 99 depreminden sonra telefonlardan aldıkları ÖTV gibi kalıcı olmasın


aslanparçalar
Şef
05 Temmuz 2023 18:18

enflasyon farkı kadar alırsın seyyaneni almazsın

Toplam 4 mesaj

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