Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 17:21
Maaş farkı

Seyyanen zammı 14 günlük farkı olacak mı?


Pelinin
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 17:26

No


Srdnn
Aday Memur
05 Temmuz 2023 17:30
Why????
Pelinin, 1 saat önce

No


bio_feti
Aday Memur
05 Temmuz 2023 17:31
15 temmuzdan itibaren kanun teklifinde yer alıyor
Srdnn, 1 saat önce
Why????
Toplam 3 mesaj

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