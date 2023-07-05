Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 17:23
Genel Müdürlük ilişikleri Keser mi ?
Etrafımda tayini çıktığı halde durdurma yapacam diyen çok insan var. Deprem bölgesine tayini çıkanların önemli bir kısmıda durdurma vereceğini söylüyor. 3 sene önce olduğu gibi genel müdürlük gıyabımızda ilişik keser mi? Bununla ilgili duyum alan var mı ?

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