Genel Müdürlük ilişikleri Keser mi ?

Etrafımda tayini çıktığı halde durdurma yapacam diyen çok insan var. Deprem bölgesine tayini çıkanların önemli bir kısmıda durdurma vereceğini söylüyor. 3 sene önce olduğu gibi genel müdürlük gıyabımızda ilişik keser mi? Bununla ilgili duyum alan var mı ?

Etrafımda tayini çıktığı halde durdurma yapacam diyen çok insan var. Deprem bölgesine tayini çıkanların önemli bir kısmıda durdurma vereceğini söylüyor. 3 sene önce olduğu gibi genel müdürlük gıyabımızda ilişik keser mi? Bununla ilgili duyum alan var mı ?