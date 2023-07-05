Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 17:25
8077 liralık seyyanen zammın 14 günlük maaş farkı olacak mı olmayacak mı ? Uzmanlar cevaplasın

evet var mı işin aslını bilen. burada da mı çakallık var yoksa !


Pelinin
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 17:26

Olmayacak


Srdnn
Aday Memur
05 Temmuz 2023 17:30
Neden????
Pelinin, 1 saat önce

Olmayacak


ahmetfethi34
Aday Memur
05 Temmuz 2023 17:32

Hocam seyyanen zam 15 Temmuzdan itibaren geçerli. 15 Temmuz-15 Ağustos maaşı ile birlikte başlayacak. Maaş farkı demek 1-15 Temmuz arası demek. Yani 15 Haziran-15 Temmuz arası maaşın farkı. Biz bu maaşı önceden aldık ve o zaman seyyanen zam yoktu

Srdnn, 1 saat önce
Neden????

Srdnn
Aday Memur
05 Temmuz 2023 17:35
Anladım hocam sağlık olsun, şaşırmadık
ahmetfethi34, 1 saat önce

Hocam seyyanen zam 15 Temmuzdan itibaren geçerli. 15 Temmuz-15 Ağustos maaşı ile birlikte başlayacak. Maaş farkı demek 1-15 Temmuz arası demek. Yani 15 Haziran-15 Temmuz arası maaşın farkı. Biz bu maaşı önceden aldık ve o zaman seyyanen zam yoktu


bulaşşıkk
Aday Memur
05 Temmuz 2023 17:41

Teklifi veren akpli milletvekilinin açıklaması:

Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihler arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngörüyoruz.

ahmetfethi34, 1 saat önce

Hocam seyyanen zam 15 Temmuzdan itibaren geçerli. 15 Temmuz-15 Ağustos maaşı ile birlikte başlayacak. Maaş farkı demek 1-15 Temmuz arası demek. Yani 15 Haziran-15 Temmuz arası maaşın farkı. Biz bu maaşı önceden aldık ve o zaman seyyanen zam yoktu


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 17:41

kanun maddesi şöyle;

d) 13 üncü maddesi 15/7/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

e) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


Velocıraptor
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 17:55

insafsızlar burada bile kalem oyunu mu yapmış bu nedir yahu ?

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