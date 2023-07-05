Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 17:41
Sözleşmeli belediye personeline seyyanen zam
Bazı mutemet ve sendika açıklamalarında seyyanen zammın sözleşmelileri kapsamayacağı bilgisi var?Bu konuda kesin bir bilgiye sahip var mı aranızda arkadaşlar?

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