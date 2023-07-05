Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


05 Temmuz 2023 18:01
Altın ve Borsa Hissesi
Şark iline tayinşm çıktı ve mahrumiyet bölgesinde olacağım. Herhangi bir giderim olmayacağı için kredi çekip öyle gitmek istiyorum. Bankayla görüştüm ve 200 bin Tl civarında bi kredi verebileceklerini söylüyorlar. 100 bin lirasına gram altın 100 bin lirasına ise FROTO hisse almayı düşünüyorum. Ortalama 5 yıllık bir süreç için sizce mantıklı bir yatırım olur mu?

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