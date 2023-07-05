Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 18:03
Tebrikler! 3 Buçuk Ali gitti 17 Buçuk Ali geldi!

Helal olsun kendisine %400 zam yapmış. 3.5'tan 17.5'a çıkmış.

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