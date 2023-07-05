POLSAN kesintisi ne kadar artacak?

Arkadaşlar yüzdelik zamma göre mi kesinti miktarı artıyor? yoksa seyyanen zam yüksek olduğundan direkt yeni maaştan belli yüzdeye göre mi kesinti olur neye göre artacak bu polsan?

Arkadaşlar yüzdelik zamma göre mi kesinti miktarı artıyor? yoksa seyyanen zam yüksek olduğundan direkt yeni maaştan belli yüzdeye göre mi kesinti olur neye göre artacak bu polsan?