Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 18:23
4b resmi bayram tatili

4b resmi gün calışma

Merhaba 4b Güvenlik Görevlisi olarak çalışıyorum.

Resmi günler çalışma haftalık çalışma süresinden sayılırmı?

Resmi günde çalışan 4b Güvenlik Görevlisi yerine izin mi kullanır?

teşekkürler

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