Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 18:55
Emeklilik ikramiyesini nasıl degerlendirmeliyim

Arkadaşlar 400.000 civarı emekli ikramiyesi alacakmışım. Değerlendirme konusunda ne tavsiye edersiniz


Kagiş
Müsteşar
05 Temmuz 2023 19:05

Bir otomobil alın ve koyun kenara! Ya da parayı kkm'ye(kur korumalı mevduat) yatırın!)))


fikiradami
Aday Memur
05 Temmuz 2023 19:19

hiç bir şey olmaz o parayla. Bence çıtır çıtır ye. en az 6 ay kendini zengin hissedersin.


Emlgkdmr
05 Temmuz 2023 19:20

Teşekkürler


Emlgkdmr
05 Temmuz 2023 19:22

Oldu mu şimdi?

fikiradami, 55 dk. önce

hiç bir şey olmaz o parayla. Bence çıtır çıtır ye. en az 6 ay kendini zengin hissedersin.


ALİYAS
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 19:59
Hemen bir markete git ve 5 pışet dolusu alışveriş yap...

Ddevran
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 20:07

Hocam hayırlı olsun emekliliğin tadını çıkarın öncelikle bu para size ne zamana kadar gerekmeyecek bunu söylerseniz tavsiyem olur cok uzun dönemde borsa derim hisse yazamam yatırım tavsiyesi diye cezası var dolar biraz dinlenir bu aralar en mantıklısı altın

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