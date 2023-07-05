Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 19:10
Geçici görevlendirme ile ilgili
Arkadaşlar merhaba ben ilden ile ailemin yanına geldim geçici görevlendirme olarak verildim asli kadrom maaşımı veriyor hala ger dönmek istiyorum dilekçemi yazdım zaten iki hafta oldu değerlendirilmektedir yazıyor şimdi olursa tekrar atama olarak mı olacak sarfınazar mı edilecek ben bunu merak ettim teşekkür ederim

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