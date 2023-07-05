Geçici görevlendirme ile ilgili

Arkadaşlar merhaba ben ilden ile ailemin yanına geldim geçici görevlendirme olarak verildim asli kadrom maaşımı veriyor hala ger dönmek istiyorum dilekçemi yazdım zaten iki hafta oldu değerlendirilmektedir yazıyor şimdi olursa tekrar atama olarak mı olacak sarfınazar mı edilecek ben bunu merak ettim teşekkür ederim

Arkadaşlar merhaba ben ilden ile ailemin yanına geldim geçici görevlendirme olarak verildim asli kadrom maaşımı veriyor hala ger dönmek istiyorum dilekçemi yazdım zaten iki hafta oldu değerlendirilmektedir yazıyor şimdi olursa tekrar atama olarak mı olacak sarfınazar mı edilecek ben bunu merak ettim teşekkür ederim