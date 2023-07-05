Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 19:15
Deprem bölgesinde olup mebbis'inde il dışı tayin ekranı aktif olmayan var mı?

Hocalarım

Sabahtan beri giriyorum sisteme, il dışı tayin butonu gözükmüyor benim başvuru ekranımda. İlçe milli eğitime ulaşmaya çalıştım, kimseyle görüşemedim.

Var mı böyle bir durumla karşılaşan?

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