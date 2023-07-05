Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 19:18
Beklediğimden daha fazla ZAM geldi.
Ne yalan söyleyeyim sadece düşük alan memurlara büyük zam gelecek diye düşünüyordum. Diğerlerine %20 + 3.000 lira seyyanen bekliyordum. Yanıldım. Beklentiyi düşük tuttuğumdan herhalde bu zam yeterli gibi geldi bana. Elbette olması gereken 2.000 dolardan fazlasiydi ama malum seçim bitti ve şimşek geldi. Eminim ki; şimşek seçimden önce gelseydi işçi arkadaşlar tövbe o kadar zam alamazlardı. Emeklilere ise büyük ihtimal ekstra zam yapılmayacak. Belki düşük alanlara biraz iyilestirme yapilır ama o kadar. Şimşek in daha önceki dönemlerini hatırlayanlar Emekliler hakkındaki düşüncelerimi kestirebilir. O herkesin 65 yaşına kadar çalışmasını istiyor. Eyt de çıkmazdı şimşek olsaydı. Kismen bu tutumu da anlaşılabilir. Dediğim gibi; istediğimden az beklentimden çok zam geldi. Diğer yandan kamuoyunda işçi seviciligi memur düşmanlığı hakim. Memurlara az zam yapılsaydı toplumun büyük bir çoğunluğu sevinirdi.. İşçilerin ise neredeyse tüm toplum yanında. Sağcısı-solcusu farketmez. Bu gibi nedenlerden dolayı da verilen zam sürpriz oldu bana

kral122
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 19:56

Yapılacak Hamza dağ açıklama yaptı emeklilerere zam yapılacak düzenleme yapılacak dedi cbaskanı ekleme yapacak cumaya

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