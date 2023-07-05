Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 19:28
Polis Emeklileri ne olacak

Sayın Cumhurbaşkanımız sizden memur emeklisine de aynı müjdeleri bekliyoruz 32 yıl boyunca devletimize hizmet ettik yüzde 17:55 sizce çok komik değil mi adaletsizliğe sessiz kalmayın sizden müjdeli haberler bekliyoruz


Mg4127
Aday Memur
05 Temmuz 2023 19:30

Öncelikle bütün mesai arkadaşlara hayırlı olsun inşaallah Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin


Mg4127
Aday Memur
05 Temmuz 2023 19:31

Polisi ve emeklisini savunan bir sendika olması lazım


khanjar.1
Memur
05 Temmuz 2023 19:32

Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya girip yazdığını okuyacağını zannetmiyorum


Umut1903
Aday Memur
05 Temmuz 2023 19:45

Arkadaşlar aynı zam memur emekilerinede verildi


Efsane1020
Aday Memur
05 Temmuz 2023 19:54

Maalesef yok şimdilik. Olmuyacak gibi sanki

Umut1903, 30 dk. önce

Arkadaşlar aynı zam memur emekilerinede verildi

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