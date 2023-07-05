Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


05 Temmuz 2023 19:38
Aile sosyal bakanlığı atama
Arkadaşlar aile ve sosyal bakanlığı atama yaşlı bakım olarak atandım. tebligati gelen var mı işe başlayan

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