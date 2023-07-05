Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 19:42
38 yıl hizmeti olan emekli bir Mühendis Çalışanın yüzde 70'ini alırken bu oran yüzde 52.4'e düştü.

Haziranda 1/4 Mühendis 20.310 TL, emeklisi 14.246 TL aldı. Oran yüzde 70,14

Temmuzda 1/4 Mühendis 31.951 TL, emeklisi 16.746 TL alacak. Oran yüzde 52,4

Buna sessiz kalınırsa bu oranın yüzde 40'a yüzde 30'a düşmeyeceğinin garantisi var mı? Çalışanlar da bu duruma kayıtsız kalmamalıdır.


dokuza üç devrekaybı
Aday Memur
05 Temmuz 2023 19:56

Maalesef kalıyorlar çalışanlar sadece bu günlerini düşünüyor

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