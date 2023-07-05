Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 19:44
2023 LGS sınav ücreti yattı mı?

Sınav ücreti yatan var mı?


Yaşlı Gece kartalı
05 Temmuz 2023 19:55
Daha yatmadı ayın 20. Sinden sonra yatar

ütopikegitimci
Aday Memur
05 Temmuz 2023 20:01
Bizimki bayramdan önce ekdersle bir yatırdı ilçe

zafoli
Aday Memur
05 Temmuz 2023 20:02

Başlık açacak derecede önemli bir konu mu... Bu kadar mı düştün gruptan arkadaşlarına yazsaydın


m.kardes
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 20:28

Ek ders derken başkanım :)

ütopikegitimci, Dün
Bizimki bayramdan önce ekdersle bir yatırdı ilçe

ordinaryus57
Aday Memur
06 Temmuz 2023 00:45

Kaç para yatacak acaba


Kerim-Fenasi
Aday Memur
06 Temmuz 2023 00:48
Okulda görevli olana 802 tl, kurye 720, bölge sorumlusu 860......yatacak.
ordinaryus57, 11 saat önce

Kaç para yatacak acaba


m.kardes
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 01:47

Bize evrak bekleme görevi yazılmıştı şefim

Kerim-Fenasi, 11 saat önce
Okulda görevli olana 802 tl, kurye 720, bölge sorumlusu 860......yatacak.
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